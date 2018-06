Stiri pe aceeasi tema

- 11 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP. Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat,…

- Cel putin noua oameni au murit si alti 40 au fost raniti in urma unor atacuri cu bomba ce au vizat trei biserici din Indonezia, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul postului CNN.

- Unul dintre militarii români raniti luni în urma atacului din Afganistan a fost transportat la un spital din Germania pentru investigatii medicale suplimentare, starea lui fiind una buna, a anuntat marti MApN.

- “Opt militari din Batalionului 30 Protectia Fortei “Vulturii Carpatilor” din Campulung Muscel au fost raniti luni, 30 aprilie, in Afganistan, in jurul orei 9.00, ora Romaniei, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana (VBIED – Vehicle-Borne Improvised Explosive…

- Cel puțin patru persoane, printre care și un jurnalist, și-au pierdut viața in urma unui dublu atentat cu bomba. In urma incidentului, care a avut loc luni dimineața la Kabul, in apropierea serviciului de informații și a unui minister, au fost ranite și o mulțime de persoane. Dawood…

- Cel putin 31 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA NEAGRA Explozia, aparent un atac…

- Un magazin din Italia, in care se vand produse romanești, a fost vizat de o bomba artizanala. Autoritațile suspecteaza ca ar fi vorba despre un atentat. Mai multe persoane, neidentificate la acest moment, au pus o bomba artizanala in fața unui magazin romanesc din orașul Anzio, iar aceasta…

- Atentat cu bomba la un magazin romanesc din orasul Anzio din Italia. Explozia puternica a distrus locatia, dar si alte doua magazine din apropiere, informeaza observator.tv. Totul s-a intamplat pe 2 aprilie, in jurul orei 02.00, in fata magazinului ‘Cerbul ...