- Kremlinul a anuntat luni ca presedintele rus Vladimir Putin nu l-a contactat pe Donald Trump dupa tentativa de asasinat din weekend asupra fostului presedinte american si ca nici nu intentioneaza sa o faca, informeaza Reuters.Putin nu a comentat public incidentul.Kremlinul a afirmat duminica aceasta…

- Anchetatorii incidentului de sambata, 13 iulie, cand, la mitingul din Butler, Pennsylvania, Donald Trump a fost ținta unui asasinat, cauta sa ințeleaga cum a fost posibil ca atacatorul sa ajunga la 140 de metri de podium fara ca forțele de ordine sa reacționeze, relateaza AFP, citata de Agerpres.Richard…

- Președintele Joe Biden și echipa sa de campania se afla intr-un punct de cotitura, dupa tentativa de asasinare a fostului președinte Donald Trump la mitingul electoral de sambata, din Pennsylvania, relateaza CNN.„Marea problema este cum sa faci campanie impotriva lui Trump sau cum sa-l ataci. Chiar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, duminica, dupa tentativa de asasinare a lui Donald Trump in timpul unui miting de campanie din Butler, Pennsylvania, urandu-i candidatului republican la președinția SUA insanatoșire grabnica, relateaza Ukrainska Pravda.„Am aflat cu consternare…

- Intr-un incident șocant ce a avut loc sambata, candidatul la președinția SUA, Donald Trump, a fost impușcat in ureche in timpul unui miting electoral in Butler, Pennsylvania. Atacatorul, identificat ca Thomas Matthew Crooks, un tanar de 20 de ani din Bethel Park, a fost impușcat mortal de Serviciul…

- Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost ținta unei tentative de asasinat in Pennsylvania, in timpul unui miting. Thomas Matthew Crooks a fost ucis dupa ce a deshis focul de arma asupra fostului președinte american.

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange pe fața, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, conform Reuters.Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat doborat…

- Atacatorul in cazul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, a anunțat FBI. O inregistrare video publicata pe platforma X il arata pe tanarul de 20 de ani care s-a filmat in timp ce spunea ca il uraște pe Trump.„Ma numesc Thomas Matthew Crooks. Ii urasc pe republicani,…