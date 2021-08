Autoritatile elene le-au transmis locuitorilor din Atena sa ramana miercuri in spatii inchise dupa ce un nor de fum dens degajat de incendiile de vegetatie care fac ravagii la nord de capitala a acoperit cerul, relateaza miercuri Reuters.



Peste 500 de pompieri, asistati de noua elicoptere, cinci avioane, politie si armata, se lupta cu flacarile pe versantii inferiori ai Muntelui Parnitha, la periferia orasului, intr-o zona cu vegetatie bogata din regiunea Acharnes.



''Incendiul face ravagii in continuare, pe un perimetru foarte mare, iar nivelul de caldura este…