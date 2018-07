Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 46% dintre angajatii din Romania sunt platiti cu salariul minim pe economie, iar cei care castiga peste 700 de euro reprezinta doar 16% din total, se arata intr-un studiu privind dinamica pietei muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare, realizat de Patronatul Investitorilor…

- Fostul premier, Victor Ponta continua razboiul de la distanța cu fostul sau coleg și prieten, Liviu Dragnea. Marți seara, Ponta a publicat pe contul sau de Facebook o fotografie in care cei doi apar alaturi de George Maior și ii cere lui DRagnea ca miercuri sa ii lase pe parlamentari sa discute liber…

- Fiica fostului senator de Brasov Sebastian Grapa a fost batuta de un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani. S-a intamplat in parcul de langa Casa Armatei in Centrul Brasovului. Fata s-a ales cu mana rupta, iar Politia a inceput o ancheta in acest caz. Fostul senator Sebastian Grapa a…

- Un sofer in varsta de 18 ani, din Braila, care mergea pe strada Naruja, in Galati, s-a grabit si nu a acordat prioritate odata ajuns la intersectia cu strada Aurel Vlaicu. ”Soferul de 18 ani nu a respectat semnificatia indicatorului Oprire si a lovit un alt autoturism condus regulamentar de un sofer…

- Daca cineva ar fi crezut ca intre Radu Valcan, actualul soț al Adelei Popescu, și Dan Bordeianu, fostul sau iubit, ar exista urme de ranchiuna, ei bine, iata ca se inșeala. Cei doi, poate nu sunt neaparat cei mai buni prieteni, dar se respecta și se apreciaza, cel puțin asta reiese din fotografia publicata…

- "Doar ce le-am cumparat de la Carrefour Romania Mega mall. Stie cineva daca exista si cutit special pentru aceasta operatiune de indepartare a cojilor la cirese? Pt mine e prima oara cand vad asa ceva. Carrefour Romania aveti si un instrument special pt asa ceva??", a scris Augustin Katea pe Facebook.…

- WhatsApp va interzice începând cu luna mai 2018 utilizatorilor din Uniunea Europeana cu vârsta sub 16 ani sa utilizeze platforma. Masura a fost luata înainte de introducerea în UE, începând cu 25 mai, a unui regulament privind protecția generala a datelor, relateaza…

- Whatsapp vrea sa interzica accesul persoanelor sub 16 ani din Uniunea Europeana. Aplicatia, care este detinuta de Facebook, va cere utilizatorilor sa isi confirme varsta atunci cand li se va cere sa accepte noile conditii si termeni in urmatoarele saptamani.