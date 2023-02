Stiri pe aceeasi tema

- Atena a fost acoperita luni de un strat de zapada in urma ninsorilor care au perturbat transporturile si au condus la inchiderea scolilor, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Capitala Greciei a fost acoperita de un strat consistent de zapada in urma furtunii „Barbara”, care a lovit incepand din weekend nordul tarii si arhipelagul insulelor Sporade. Autoritațile au decis ca toate unitațile școlare sa ramana inchise luni și indeamna oamenii sa lucreze de acasa, transmite AFP,…

- Doua sectoare de drum national din judetele Buzau si Vrancea sunt inchise luni dimineata din cauza vremii nefavorabile. Traficul este restrictionat pentru masinile de mare tonaj, pe trei drumuri din Buzau si Braila. Sunt oprite manevrele in toate porturile de la Marea Neagra. Potrivit Centrului Infotrafic…

- Toate porturile de la Marea Neagra raman inchise atat pentru transportul maritim, cat și pentru cel fluvial, din cauza vantului puternic. UPDATE, ora 10.15: Pe DN2/E85 accesul a fost restricționat tuturor categoriilor de autovehicule intre localitatea Slobozia Bradului din Vrancea pana la limita cu…

- In prezent, vremea este rece mai peste tot in țara. Toata Romania se afla sub informare meteo de precipitații și polei. Ploua de mai bine de 24 de ore in unele locuri, iar temperaturile au scazut pana la limita inghețului, mai ales in sud și est. In București și Giurgiu sunt 0 grade Celsius, la Galați,…

- Fostul rege al Greciei, Constantin al II-lea, a incetat din viața, marți la Atena. Fostul suveran a fost la putere inainte de restabilirea Republicii in 1974. El a fost al șaselea monarh al Casei de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg. Constantin al II-lea, a decedat in urima unui accident vasculat…

- Sezonul de ski in Maramureș se poate spune ca este aproape ratat, la fel ca in multe zone din țara unde in luna ianuarie se schia, iar acum nu avem zapada. Și se pare ca nici nu vom avea prea repede. „Vremea calda și lipsa zapezii ne obliga ca din 4 ianuarie sa INCHIDEM PARTIILE. Speram ca vremea sa…

- Ploile torențiale au bulversat Djedda, al doilea oras ca marime din regatul Arabia Saudita, situat pe tarmul Marii Rosii. Transportul pe toate caile a fost dat peste cap. Școlile s-au inchis, la fel și drumul spre Mecca. Zeci de mii de turiști cauta sa plece din oraș.