Atena si Skopje au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele Macedoniei, a anuntat premierul grec Alexis Tsipras, informeaza AFP si Reuters. Obtinut dupa o disputa de 27 de ani, acest acord ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp in urma am ajuns la un acord cu prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei pe o chestiune care a fost in mintea noastra de multi ani", i-a spus Tsipras presedintelui grec Prokopis Pavlopoulos in timpul unei intalniri televizate marti dupa-amiaza. "Avem un acord, un acord bun care acopera…