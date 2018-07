Stiri pe aceeasi tema

- Averse violente au provocat joi inundatii in suburbiile instarite din nordul Atenei, la circa 20 de kilometri de zona de coasta indoliata dupa incendiile de luni, fara sa faca insa victime, potrivit pompierilor, relateaza AFP citat de Agerpres.ro Fortele de interventie au primit zece apeluri din partea…

- În Grecia, bilantul victimelor incendiului devastator de lânga Atena a ajuns la 81 de morti si aproape 200 de raniti. Alte câteva zeci de persoane sunt înca date disparute. În tara este doliu national, iar echipele de salvare continua sa caute…

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat MAE.

- Inundatii puternice au loc si in comuna Barsana, in zona in care se afla si Manastirea Barsana, judetul Maramures, oamenii fiind evacuati din calea viiturii cu excavatorul. Imaginile publicate pe Facebook surprind o viitura puternica, localnicii si turistii sunt urcati pe dealuri pentru a nu fi luati…