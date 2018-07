Stiri pe aceeasi tema

- O ploaie torentiala a inundat zone dintr-o suburbie de nord a capitalei Greciei, Atena, apa inundand mai multe cladiri si avariind mai multe vehicule, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atenție a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei și mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistența consulara, in funcție de solicitari.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atenție a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei și mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistența consulara, in funcție…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atenție a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei și mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistența consulara, in funcție de…

- Incendiile devastatoare din Grecia soldate cu moartea a cel putin 79 de persoane au fost aduse sub control, au informat miercuri dimineata oficialii locali, citati de DPA. Un incendiu izbucnit in muntii Geraneia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, este singurul in continuare activ, a informat…

- Pompieri continuau miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP, conform news.ro.Catalogat…

- Cel putin 60 de morti si peste 170 de raniti. Este bilantul crunt al incendiilor de vegetatie din apropiere de Atena. Autoritatile au declarat stare de urgenta si cer ajutorul Uniunii Europene. Mii de oameni, inclusiv multi turisti au fost evacuati peste noapte.

- Un incendiu puternic de vegetatie a izbucnit luni intr-o zona situata la periferia capitalei Greciei, Atena, determinandu-i pe localnici sa isi paraseasca locuintele, din cauza norului gros de fum care a acoperit orasul, informeaza Reuters. Dealul Acropole si templul Parthenon, acoperite de un nor negru…