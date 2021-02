Atena intră din nou în lockdown Capitala Greciei Atena va intra din nou in lockdown total, conform unui anunț facut recent de premierul Kyriakos Mitsotakis. Și regiunile marginașe Greciei vor intra in carantina. Decizia a fost luata dupa ce, in urma cu doua saptamani, au fost redeschise școlile din Grecia. Conform Reuters , decizia instalarii unui nou lockdown a fost luata pentru a preveni un colaps in sistemul medical al Greciei. Printre noile reguli care intra in vigoare se numara inchiderea școlilor de joi, 11 Februarie, și inchiderea magazinelor neesențiale. “Din cauza noilor date (privind cresterea numarului de infectari),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

