- Pe 1 iunie, la Constanta sunt organizate mai multe evenimente pentru ca cei mici sa aiba parte de o zi minunata.LUMEA COPIILOR pe plaja Reyna Pe 1 Iunie, plaja Reyna se va transforma intr un taram de poveste: surprize, concursuri, jocuri, ateliere de creatie, mascote, baloane, personaje de poveste.…

- De Ziua Copilului, micii clujeni sunt așteptați in Parcul Central „Simion Barnuțiu” la o noua ediție a evenimentului „1 Iunie – Hai hui printre povești”. Vor avea parte de spectacole, jocuri de societate, concerte, ateliere și multe altele. „Hai-hui printre povești” celebreaza și in acest an, in 1 și…

- A 10-a editie a Festivalului Luminii Targu-Mures, eveniment organizat de cercetasii Centrului Local Targu-Mures a revenit Cetatea Medievala, dupa o pauza de patru ani. "Festivalul Luminii e un eveniment organizat de Cercetașii Romaniei, in toata țara prin filialele organizației. Proiectul a pornit in…

- Calea Victoriei din Capitala va fi din nou rezervata numai pietonilor in acest sfarșit de saptamana, informeaza Rador.Vor fi spectacole de teatru, numere de acrobație și ateliere educative și creative. In premiera, Festivalul Luminii, organizat de Cercetașii Romaniei, va aprinde astazi peste 5.000…

- Sambata, 20 mai, cercetasii mureseni, organizeaza, in cadrul Festivalului Luminii 2023 din Cetate, multe activitati specifice, cum ar fi programul "Fa o Gulguța!" si o sumedenie de jocuri cercetasesti. De asemenea, vor fi prezente mai multe stand-uri cum ar fi Standul de Robotica-Robo Papiu activ intre…

- Cea de-a zecea editie a Festivalului Luminii va avea loc la Targu Mureș in data de 20 mai, de la ora 15, in Cetatea Medievala. Evenimentul va da ocazia artiștilor locali sa se promoveze și iși propune sa le ofere vizitatorilor un spațiu de relaxare in plina agitație urbana. Festivalul este organizat…

- O serie de intalniri artistice creative este organizata in perioada 26 – 28 aprilie de Facultatea de Arte a Universitatii Ovidius din Constanta (UOC) și Departamentul de Pedagogia Artei din cadrul UNArte București, in parteneriat cu Muzeul de Arta Constanța, in cadrul proiectului „Redescoperind Muzeul…

- 30 martie – 2 aprilie 2023: Zilele carții pentru copii și tineret la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” din Sebeș: Ateliere de lectura, expoziții de carte pentru copii și vizionari de filme 30 martie – 2 aprilie 2023: Zilele carții pentru copii și tineret la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” din…