Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” ii invita pe copii sa petreaca o noua saptamana de poveste. In fiecare zi copiii sunt așteptați cu diferite ateliere la Școala din Parc, in parcurile Tineretului și Alexandru Marghiloman. Sfarșitul saptamanii aduce inceputul unui…

- Incepe un nou festival, la Buzau. Aflat la prima ediție, Festivalul „Buzaul lui Marghiloman” va avea loc in aer liber, in cadrul unui proiect inițiat de Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, in colaborare cu Primaria. Evenimentul se va desfașura timp de o luna, iar publicul va avea parte de concerte,…

- Primaria Municipiului Buzau, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” și echipa artistica „Arata Arta”, vor omagia timp de o luna, personalitatea marelui om politic Alexandru Marghiloman, in cadrul unui nou festival intitulat „Buzaul lui Marghiloman”. Oamenii trebuie sa se adune și sa se bucure, preț…

- Primaria Municipiului Buzau, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” și echipa artistica „Arata Arta”, vor omagia timp de o luna, personalitatea marelui om politic Alexandru Marghiloman, in cadrul unui nou festival intitulat „Buzaul lui Marghiloman”. ​ Oamenii trebuie sa se adune și sa se bucure, preț…

- In luna iulie, Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” ii invita pe buzoieni in fiecare duminica la spectacole de jazz. Acestea sunt adresate atat cunoscatorilor de jazz, cat și novicilor in aceasta specie muzicala. Astfel, duminica, 4 iulie, trupa Capriel Dedeian Trio,…

- Incepand cu 28 Iunie și pana la sfarșitul verii Școala din Parc redeschide o vara plina de activitați culturale, educative și recreative pentru copii si adolescenți in Parcul Tineretului și Parcul Marghiloman, in fiecare zi , dimineața și dupa-amiaza. ???? Primaria Municipiului Buzau, Centrul Cultural…

- In perioada 12-23 iunie mii de copii buzoieni participa la o ampla acțiune de plantare in cadrul proiectului ,,Micii Gradinari”, parte a programului „Școala din Parc”, lansat la Buzau. Acțiunea este organizata de Primaria Municipiului Buzau, Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman”, Direcția pentru…

- “Cum ar fi sa petrecem Ziua Copilului impreuna in doua parcuri, cu jocuri, ateliere, baloane de sapun, mimi, spectacole de teatru și de muzica și sa transformam ziua intr-o adevarata sarbatoare? Exact asta vom face la prima ediție a Festivalului AN-TAN-TE – festivalul copilului tau. Primaria Municipiului…