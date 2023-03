Stiri pe aceeasi tema

- Programul Timisoara Capitala Europeana a Culturii (CEC) 2023 si-a deschis prima fila, joi - inaintea deschiderii oficiale care va avea loc vineri, 17 februarie - cu prezentarea unei expozitii de exceptie, "Victor Brauner: Inventii si magie", in prezenta curatoarei expozitiei, Camille Morando, exeget…

- Cu prilejul deschiderii programului cultural „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii”, Muzeul Național de Arta Timișoara gazduiește cea mai importanta și cuprinzatoare expoziție din Europa de Est

- Timișorenii și nu numai sunt așteptați in weekendul deschiderii Programului Cultural Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, la o serie de evenimente organizate de Fundația Art Encounters. Organizate intre 17 și 19 februarie, acestea includ expoziția „Victor Brauner: Invenții și magie” cea mai…

- La Muzeul National de Arta Timisoara au sosit cu un transport specializat, in noaptea de joi spre vineri, primele lucrari semnate de Victor Brauner. Acestea au fost aduse la Timisoara, de la Oradea, Bucuresti, Galati si Tulcea.

- Muzeul National de Istorie a Romaniei a anuntat ca dosarul Limes Dacicus, rezultat al activitatii desfasurate in cadrul Programului National LIMES, finantat de Ministerul Culturii, a fost inaintat la UNESCO.

- In toamna anului trecut, Muzeul Național la Bucovinei, in colaborare cu Muzeul Olteniei din Craiova, a organizat expozitia temporara ”Nicolae Titulescu. O viața in slujba Romaniei”, cu prilejul implinirii a 140 de ani de la nașterea marelui om politic și diplomat care, pe drept cuvant, este numit „omul…

- Titlul de Capitala Culturala Europeana, evenimentul cultural al anului in Romania, va oferi, atat timișorenilor cat și vizitatorilor orașului, privilegiul de a admira exponate unice aparținand civilizației eneolitice, care vor fi prezentate in expoziția „Apogeul artei preistorice europene – Cultura…

- Suma de 100.000 de lei va fi oferita de Muzeul Național de Arta Timișoara petru a fi realizate serviciile de comunicare și PR aferente expoziției Victor Brauner, care va fi vernisata in weekendul de deschidere a TM 2023. Anunțul de cumparare directa a fost publicat pe SEAP pe data de 13 decembrie, urmand…