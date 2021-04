Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie la Iași vor fi organizate doua evenimente publice in spiritul sarbatorilor pascale, municipalitatea urmand a-și aduce sprijinul prin acoperirea cheltuielilor de logistica, valoarea acestora urmand a fi aprobata in ședința Consiliului Local de miercuri, 31 martie. Primul eveniment, intitulat…

- Seria evenimentelor „Citadela naivilor", de la Palatul Culturii din Iasi, inițiata de Muzeul Etnografic al Moldovei cu scopul de a pune in valoare lucrarile de arta naiva și pe creatorii acestora, continua in aceste zile cu o expoziție care il readuce in atenția publicului pe artistul Calistrat Robu,…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu Asociatia Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania, organizeaza la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 27 februarie - 14 martie, expozitia fotodocumentara "Amintiri de carton" dedicata Holocaustului…

- CHIȘINAU, 20 feb - Sputnik. Unitațile de schimb valutar ale celor mai importante banci din Chișinau cumpara dolarul in medie cu 17,45 lei și il vand cu 17,65 - 17,72 lei. Bancile cumpara euro cu 21,09 - 21,10 lei și il vand cu 21,35 - 21,45 lei. La cursul Bancii Naționale a Moldovei (BNM)…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași va invita sa vizitați, in perioada 17 februarie – 14 martie 2021, la Palatul Culturii din Iași, expoziția temporara „Citadela naivilor. Badița Ioan”. Evenimentul marcheaza implinirea a 60 de ani de la prima expoziție…

- Nicicand schilodenia de cultura moldava nu a fost mai lipsita de farmec și personalitate. Patrimoniul se salveaza și se expune birocraticește, fara patima și din firmituri ramase in urma marilor alocari bugetare și numai dupa satisfacerea, cu prioritate, a fondurilor de salarii. Intai mațul, apoi…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. In Republica Moldova existau, la 1 ianuarie 2021, 1141 de unitați de schimb valutar. © Sputnik / Наталья СеливерстоваEuro s-a scumpit semnificativ: Cursul valutar BNM Dintre acestea, 377 de unitați erau case de schimb valutar independente, iar 756, de doua ori mai…

- Premierul interimar al Republicii Moldova, Aurel Ciocoi, 52 de ani, a anunțat ca in țara vecina prețul la unele medicamente necesare in tratamentul infecției cu COVID-19 s-a majorat de aproape 10 ori in ultimele luni, scrie site-ul local NewsMaker. Potrivit sursei citate, politicianul, care a fost infectat…