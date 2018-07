Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ateliere mestesugaresti si recreative vor fi organizate, in special pentru copiii din diaspora, la Muzeul in aer liber din Negresti Oas, in perioada 1-17 august, cu scopul de a-i apropia de cei de acasa, informeaza, luni, un comunicat de presa al Primariei Negresti Oas. Potrivit sursei citate,…

- Primele evenimente organizate sub brandul Zestrea Oașului incep miercuri, 1 august, la Negrești-Oaș cu o incursiune in lumea satului oșenesc. Reunite sub sintagma „Pe ulițele satului … la Muzeul in Aer Liber al Țarii Oașului”, nu mai puțin de 20 de ateliere meșteșugarești și de creație, activitați recreative…

- Din 16 iulie, copiii din Baia Mare au șansa sa participe la o serie de ateliere de lucru. Astfel, copiii cu varste cuprinse intre 8 și 13 ani, pot derula diverse activitați in Muzeul Satului din Baia Mare in perioada 16-17,respectiv 23-24 iulie. Copiii sunt așteptați de meșteri populari cunoscuți,…

- La Montessori Haus, in Timișoara, au loc, pe perioada vacanței, ateliere de vara pentru copii. Locul unde copiii merg la gradinița și la școala va fi deschis și pe timpul verii, iar cei mici pot invața tot felul de lucruri interesante. The post Ateliere de vara la Montessori Haus pentru copiii din Timișoara:…

- Copiii gorjeni care vor sa petreaca vacanta de vara intr-un mod cu totul aparte sunt invitati sa ia parte la complexul de activitati intitulat „Biblioteca din parc", ce se va desfasura zilnic, in perioada 25 iunie-24 august, &...

- „Ziua Copilului” a fost sarabatorita de catre elevii de la Scoala Gimnaziala Nr. 3 din Negresti-Oas, la „Muzeul Tarii Oasului”. Alaturi de elevi la evenimentul de joi, 31 mai au participat: parinti, bunici, profesori, invatatori si reprezentul institutiei, directorul scolii Elena Olariu. Copiii au…

- Copiii de toate varstele sunt așteptați maine, de ziua lor, la programul variat de activitați ce le-a fost pregatit. Inca de la 9.30 copiii vor porni intr-un “Marș al bucuriei”, din fața Primariei pana la pietonala Mircea cel Batran, acolo unde ii așteapta parcul de joaca și distracție cu tobogane gonflabile,…

- Copiii din diaspora și din Republica Moldova au fost selectați sa participe la cea de-a VI-a ediție a Programului guvernamental DOR – Diaspora * Origini * Reveniri, care se va desfașura in perioada 19-28 august curent.