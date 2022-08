Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 21 august 2022, cu incepere de la ora 15:00, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a savarșit, alaturi de un sobor de preoți, Slujba prohodirii preacucernicului parinte Ioan Dunca, care s-a mutat la Domnul la…

- Ieri, in Calinești s-a produs o tragedie. Un baiat de doar 31 de a decedat intr-un accident auto. Conform informațiilor noastre un șofer in varsta de 23 ani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un barbat in varsta de 30 de ani. In urma impactului…

- Sambata, 13 august, in cadrul Targului ”Bun de Maramureș” de la Muzeul Satului, gazdele de la Asociația Radacinilor Strabune au preparat paine tradiționala, in contextul in care evenimentul sta sub semnul dorului painii de acasa. ”Noi ramanem in randuiala satului, astazi incercam sa facem pita cu cu…

- Ediția din acest an a Targului ”Bun de Maramureș” va sta sub semnul dorului painii de acasa, fiind dedicat in principal romanilor plecați in strainatate. ”Targul Bun de Maramureș sta in acest an sub semnul dorului painii de acasa, pentru ca incercam sa dedicam aceasta e evenimentui romanilor plecați…

- La data de 2 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de catre Judecatoria Satu Mare, pe numele unui barbat de 41 de ani, din Satu Mare, condamnat la 180 de zile de inchisoare pentru neachitarea…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Cațcau. In accident au fost implicate un autoturism și un tractor cu remorca. Atunci cand salvatorii au ajuns la fața locului, aceștia au gasit autoturismul rasturnat. Din fericire nu…

- Se intampla multe situații asemanatoare, care de altfel, ne stimuleaza amuzamentul, dar ne și frustreaza cand vedem in ce lume traim. Greșeala s-a petrecut in parcarea Spitalului din Targu Lapuș și a adunat unele critici: „Asta inseamna sa ai o administrație publica slaba formata din oameni cu diplome…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania TIFF are loc intre 17 și 26 iunie,la Cluj-Napoca, oraș inclus in rețeaua Creative Cities a Unesco. Cea de-a 21-a ediție TIFF inseamna : proiecții in aer liber in 5 spații din oraș: Piața Unirii, Muzeul de Arta, Curtea UBB, Iulius Park și Parc Poligon (Florești),…