- Festivalul de teatru pentru copii, “Mimesis Fest” Targoviște, a ajuns la ediția a opta. Organizat de Consiliul Județean Dambovița prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, in parteneriat cu Teatrul “Odiseu” Targoviște, festivalul este o invitație la spectacole de teatru, workshop-uri, ateliere de…

- In țara noastra exista o stațiune cu apa rece care te așteapta sa te relaxezi și sa te racorești in zilele toride de vara. De altfel, nu numai romanii o cauta, ci și strainii. Este vorba despre Baile Sarate din Turda. Aceasta microstațiune balneara, parte a rezervației naturale ”Saraturile Ocna Veche”,…

- Ne aflam in perioada in care lavanda este in perioada maxima de inflorire, iar in scurt timp va fi culeasa. Pana acum, puteți vizita cele mai frumoase campuri de lavanda din Romania. Planta cu miros inconfundabil este in perioada de inflorire Cultivarea lavandei a devenit o afacere pentru mulți romani.…

- Așezata la poalele muntelui, chiar sub o stanca, o pensiune din Bihor uimește cu frumusețea și salbaticia naturii, fiind una dintre cele mai pitorești pensiuni din Apuseni. Pensiunea Apuseni Wild se afla la 87 km de Oradea și la 100 km de Cluj, in Remeti, județul Bihor. Este o pensiune clasica care…

Delta Pe Obraz, Robin and the Backstabbers, Pa Ro La și Luiza Zan Quintet sunt capetele de afiș la ediția din 2024 a Festivalului Particles,

- Titu devine in aceasta dupa-amiaza orașul copilariei. Ziua Copilului va fi marcata prin spectacole de teatru, momente speciale de dans și diferite ateliere de creație, care vor avea loc in Parcul ,,Orașenesc”. Astfel, incepand cu ora 16.00, parcul din Titu se va transforma astazi intr-o scena vibranta…

- In mijlocul naturii salbatice, intre paduri și lacuri, se ascund locuri magice unde confortul modern se imbina cu frumusețea naturala. Acestea sunt destinațiile de glamping - o forma de camping de lux, care ofera o experiența interesanta.