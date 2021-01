Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National Targu-Mures va gazdui, pe 15 ianuarie, cand este serbata Ziua Culturii Nationale, un maraton de spectacole lectura de 24 de ore, in cadrul caruia vor fi prezentate texte semnate, intre altii, de Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ion Luca Caragiale si Camil Petrescu. Maratonul Ro.Drama…

- Pe portalul EURES Romania, exista 333 locuri de munca vacante in mai multe tari din Europa. Este vorba despre: Danemarca, Germania, Italia, Norvegia, Polonia si Suedia. Iata oferta Eures: Danemarca – 300 locuri de munca: 300 lucrator in agricultura; Germania – 5 locuri de munca: 1 operator masina de…

- In luna noiembrie curent, prin intermediul bancilor licențiate au fost transferate din strainatate in favoarea persoanelor fizice mijloace banești in valoare neta de 131,88 milioane de dolari, in creștere cu 30% comparativ cu noiembrie 2019. Cei mai mulți bani au venit din țari UE, Italia și Germania…

- Ludovic Orban a vorbit la Jocuri de putere despre valul de crestere a numarului de cazuri de coronavirus."Nu a trecut inca primul val. Nu e corecta definirea \"valul 2\". Nu e vorba de un val 2. Ca sa fie un val 2, trebuie sa treaca primul val care inca nu a trecut. Ce se intampla in Romania e intr-o…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a semnat astazi un Protocol de colaborare cu Liga Studentilor Romani din Strainatate, asa cum precizeaza MEC intr-un comunicat. Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie: "Am semnat astazi impreuna cu Robert Stredie, președintele Ligii Studenților Romani…

- Șase secții de votare deschise pentru turul doi de scrutin in strainatate, risca sa ramina fara buletine de vot inainte de ora 21.00, cind se vor inchide urnele. Doua dintre acestea sint in Germania, doua in Marea Britanie și cite una in Franța și Italia. Potrivit CEC, numarul buletinelor de vot este…

- Astazi se implinesc 113 ani de la nasterea Cellei Serghi, una dintre scriitoarele cele mai citite, chiar si dupa decenii de la aparitia celebrelor sale romane "Panza de paianjen", "Mirona" sau "Pe firul de paianjen al memorieildquo;.Nascuta la Constanta, pe 4 noiembrie 1907, Cella Serghi isi va petrece…

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…