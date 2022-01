Stiri pe aceeasi tema

- Salile de la parter din Secția de Etnografie și Arta Populara din Palatul Toldalagi, Piața Trandafirilor, nr. 11, au gazduit evenimentul Cultura populara: Interioarele locuintei traditionale, luni, 17 ianuarie, intre orele 11:00-14:00. Ghidajul in expoziție a fost susținut de Laura Pop, cercetator la…

- Prima ediție a "Joii muzeale" din acest an va avea loc in 13 ianuarie, de la ora 17.00, la Sediul Administrativ al Muzeului Județean Mureș, in Laboratorul de Restaurare și Conservare Hartie. Cu acest prilej va avea loc evenimentul intitulat „Capsula Timpului – Atelier demonstrativ de conservare hartie",…

- Saptamana aceasta, Muzeul Județean Mureș deruleaza un atelier de restaurare a lemnului policrom, care incearca repunerea in valoarea a unor exponate din lemn ale secțiilor de Etnografie și Istorie. In cadrul lucrarilor o echipa formata din 8 specialiști in restaurare și pictura va incerca sa imbogațeasca…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara organizeaza, cu ocazia sarbatorilor, un concurs de desene, poezii, ornamente, colaje sau povești, destinat copiilor. Lucrarile pot fi trimise pana in data de 21 decembrie, insotite de de nume, varsta și localitate. „Dragi copii, ne este tare dor de voi…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș va organiza evenimentul „Tricolorul Romaniei in lumea vie", aflat la cea de-a X-a ediție. Programul cuprinde: – Conferința de comunicari științifice ale elevilor clasei a IX-a C de la Colegiul Național…

- Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș a organizat, in data de 4 noiembrie, online, cea de-a XV-a ediție a Conferinței internaționale de comunicari științifice „Preocupari recente in cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural".Potrivit informațiilor furnizate…

- Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș organizeaza joi, 4 noiembrie cea de a XV-a ediție a Conferinței internaționale de comunicari științifice „Preocupari recente in cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural". „Conferința valorizeaza preocuparile din ultimii…