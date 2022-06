Stiri pe aceeasi tema

- Intre 4 și 8 iulie, la Muzeul de Istorie din Suceava se va derula proiectul de educație muzeala , la care sint așteptați sa se inscrie elevii din clasele a III-a și a IV-a. Inscrierile se fac pina pe 1 iulie. Muzeul Național al Bucovinei a transmis ca „atelierul este […] The post Proiectul de educație…

- Muzeul Național al Bucovinei continua seria proiectelor educaționale cu o noua provocare adresata elevilor din clasele a III-a și a IV-a, pe care ii invita sa cunoasca lumea fascinanta a podoabelor evului mediu și sa devina mici bijutieri.Proiectul de educație muzeala „Micii Bijutieri – ...

- In perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, Muzeul Național al Bucovinei deruleaza proiectul de educație muzeala „Povestea scrierii și a instrumentelor de scris”, atelier de caligrafie. Activitațile se vor desfașura la Muzeul de Istorie, de luni pana vineri, intre orele 10:30-13:30. Programul de educație muzeala,…

- Și in acest an, Muzeul Național al Bucovinei a marcat manifestarea Noaptea muzeelor, prin deschiderea catre public a cinci dintre obiectivele sale dar și prin organizarea de evenimente inedite. In premiera, la Muzeul de Istorie s-au deschis pentru vizitare depozitele cu patrimoniul de ceramica arheologica.…

- Pina pe 3 iulie, Muzeul de Istorie din Suceava gazduiește o importanta expoziție dedicata implinirii a 565 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Ștefan. Expoziția se intituleaza și este organizata de Muzeul Național al Bucovinei, Arhivele Naționale de la București, Suceava și Iași […] The post…

- In perioada 8 aprilie – 29 mai2022, in cadrul programului „Paștele in Bucovina”, Muzeul Național al Bucovinei, in colaborare cu Muzeul Municipiului București și Muzeul Județean Buzau, organizeaza expoziția Margareta Sterian. Simboluri și metamorfoze. Vernisajul va avea loc in data de 8 aprilie 2022,…

- Muzeul Național al Bucovinei marcheaza Unirea Basarabiei cu Romania din 27 martie 1918, prin deschiderea expoziției Populația Basarabiei (Secolul al XIX-lea – inceputul secolului XX). Vernisajul va fi vineri, 25 martie 2022, ora 13, la Muzeul de Istorie și expoziția poate fi vizitata in perioada 25…