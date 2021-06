Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de urgenta pentru tentative de sinucidere au fost vizitate mai des, dupa ce acest aspect a crescut in randul adolescentilor in timpul pandemiei din Statele Unite, in special in randul fetelor, potrivit datelor publicate vineri de autoritatile sanitare americane. “De la inceputul lunii mai 2020,…

- Legendarul cantaret galez Tom Jones, care a implinit luni varsta de 81 de ani, a declarat ca este ''in forma'' si nu are de gand sa se retraga din activitatea concertistica. ''Am oase bune si sunt destul de in forma si, atat timp cat am doua picioare zdravene, voi continua sa concertez'',…

- Un test rapid poate arata, in mai putin de cinci minute, daca o persoana este sau nu vaccinata impotriva COVID. Acest test este dezvoltat de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite și poate detecta persoanele vaccinate. Acesta ar putea fi folosit de cei care asteapta sa se imbarce in avion sau…

- Statele Unite au facut un pas important catre utilizarea dronelor pentru livrari comerciale pe arie larga. Incepand de miercuri, dronelor le va fi permis sa zboare deasupra oamenilor si pe timpul noptii. Potrivit Administratiei Aviatice Federale, noile reguli vor respecta conditiile de securitate cerand…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a avertizat ca „vor exista consecinte” in caz de “agresiune” rusa in Ucraina, exprimand “ingrijorarea” SUA cu privire la miscarile trupelor rusesti la frontiera ucraineana, informeaza France Presse. „La frontiera sunt masate mai multe trupe rusesti decat…

- World Happiness Report, realizat cu sprijinul ONU, a relevat cat de fericiți sunt oamenii din 149 de țari. Au fost luate in considerare masurile care includ sprijinul social, libertatea personala, produsul intern brut și nivelurile de corupție. Compania de cercetare Gallup a cerut oamenilor din 149…

- Liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Csoma Botond, a afirmat vineri ca ministrul Stelian Ion abordeaza subiectul Justitiei ca un „politruc”. „Am remarcat faptul ca, din nefericire, domnul ministru Stelian Ion abordeaza subiectul Justitiei ca un politruc. Este inadmisibil ca acest subiect sa…