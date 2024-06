„Atât s-a putut”, o axiomă enervantă Dar bine ca s-a putut și atat, pentru ca putea fi mai rau. 0-2 e un scor care ne ține pe primul loc și ne lasa sa speram la calificare. Postulatul lui Cruyff, acela ca ”nu joaca banii”, n-a mai funcționat și impotriva Belgiei. De data aceasta tocmai cotele, banii și nivelul au fost criteriile de diferențiere. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

