Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul Alexandru Buleu, de la CSM Constanta, participa in aceasta saptamana la puternicul turneu international Under 22 "Memorialul Dacalldquo;. Orasul spaniol Palencia gazduieste competitia la care participa boxeri din Belgia, Anglia, Scotia, Franta, Ungaria, Lituania, Tara Galilor, Ucraina, Romania…

- Blanosul animal a cunoscut numai viața din țarc, in spatele unui gard, intr-un adapost. Acum, la batranețe, cu o boala de inima, dar inca sociabil, vesel și iubitor, Pchitt are, in sfarșit, o familie, scrie publicația Woopets. Este fericit și și-a facut deja prieteni, inclusiv trei alți caini veniți…

- Jojo și partenerul ei de viața, Paul Ipate, au spus marele "DA!" in urma cu o saptamana, iar acum cei doi se bucura de o vacanța de vis alaturi de cei doi copii, Zora și Achim. Iata ce destinație au ales dupa marele eveniment!

- Academicianul și omul de știința Constantin Balaceanu – Stolnici a implinit un secol de viața pe 6 iulie 2023. Considerat un boier autentic, Constantin Balaceanu-Stolnici este ultimul descendent al Balacenilor, veche familie boiereasca aparținand nobilimii pamantene. Viața la moșia de la Stolnici este…

- La "Marele razboildquo;, desfasurat in perioada 28 iulie 1914 11 noiembrie 1918, au participat aproximativ 70 de milioane de militari, marea majoritate reprezentand o militarii europeni 60 de milioane. Dintre acesti militari, un numar estimat la 10 milioane si au pierdut viata pe campurile de lupta,…

- Sezonul vacanțelor este in toi, astfel ca fiecare iși rezerva cateva zile libere pentru a se relaxa și destinde in diferite destinații de vacanța. Nici Mircea Badea și Carmen Bruma nu s-au abatut de la aceasta ”regula”, astfel ca cei doi parteneri au plecat peste hotare, intr-un loc absolut superb.…

- In frageda copilarie a trecut prin violența in familie și decesul parinților, iar dupa a fost tradata de cea mai apropiata persoana, careia i-a dedicat viața. Sunt marturiile emoționante ale unei tinere, care a acceptat ca soțul sau sa locuiasca paralel și cu amanta, doar ca sa-și pastreze familia.…

- Toate cele șase persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit cand aeronava s-a prabușit și a ars pe un camp din apropierea unui aeroport de langa Los Angeles, sambata, au anunțat autoritațile locale și federale.