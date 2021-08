Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (174 WTA) a fost învinsa duminica în finala turneului challenger de la Chicago. Tenismena britanica de origine româna a fost revelația ultimei ediții de la Wimbledon, unde a ajuns pâna în optimi.Jucatoare cu origini românești, Emma Raducanu a pierdut…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu, locul 174 WTA, s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 125 de la Chicago, potrivit news.ro. Ea a invins-o, in semifinale, cu scorul de 7-6 (3), 4-6, 6-1, pe jucatoarea americana Claire Liu, locul 107 WTA, dupa un meci de doua ore si…

- Emma Raducanu (174 WTA) s-a calificat sâmbata în finala turneului challenger de la Chicago. Tenismena britanica de origine româna a fost revelația ultimei ediții de la Wimbledon, unde a ajuns pâna în optimi. Jucatoare cu origini românești, Emma Raducanu a…

- O noua investiție importanta pentru timișoreni și mii de timișeni a fost demarata de consiliul județean. Este vorba despre modernizarea DJ 691, intre nodul A1 din Giarmata și limita cu Aradul, cale de acces importanta pentru timișenii care vor sa ajunga ... The post Consiliul Județean Timiș pregatește…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu s-a oprit in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, fiind nevoita sa abandoneze in setul al doilea al meciului cu australianca Ajla Tomljanovic, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea adversarei sale. Raducanu, in varsta…

- Noua revelație a tenisului feminin, Emma Raducanu, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Jucatoarea britanica de origine romana, care are doar 18 ani, a invins-o pe romanca Sorana Cirstea cu 6-3, 7-5.

- Andreea Prisacariu (21 de ani, 478 WTA), jucatoare care traverseaza un sezon solid in circuitul ITF, a pierdut duminica finala turneului 25k de la Klosters (Elveția), in ceea ce a reprezentat cea mai importanta finala din cariera. Jucatoarea noastra a fost invinsa in minimum de seturi de elvețianca…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 61 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la Strasbourg, dupa ce a invins-o pe a opta favorita, poloneza Magda Linette, scor 3-6, 6-4, 6-2.