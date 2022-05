”Atârnătorul” Zuckerman își caută job la stat! S-a intors la locul faptei! Și asta dupa ce la inceputul anului trecut titram astfel ”lovitura” din 11 ianuarie: ”Se șterg urmele! Atarnatorul Zuckerman a fost deja extras din Romania”! Umilitoarea retragere a acestuia de la postul diplomatic din București fiind anunțata in exclusivitate de ”NAȚIONAL”, cu cateva zile inainte de ”surprinzatoarea” decizie a fostului […] The post ”Atarnatorul” Zuckerman iși cauta job la stat! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aurescu anunta ca se lucreaza pentru redeschiderea ambasadei Romaniei la Kiev: Speram ca, intr-un interval de timp de una-doua saptamani, sa putem sa anuntam redeschiderea misiunii noastre diplomatice Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca se lucreaza pentru redeschiderea ambasadei…

- 2.067 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, dublu fața de ziua precedenta. Aproape un sfert dintre noile cazuri – 494 – sunt in București. Capitala are in continuare cea mai mare rata de infectare – 4,4 la mie, fiind urmata de Cluj – 3,96 la mie și Ilfov – 2,62…

- Astazi a avut loc la București ședința Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania unde au fost prezenți miniștrii educației, Sorin Campeanu, mediului, apelor și padurilor, Barna Tanczos și ministrul dezvoltarii, Cseke Atilla dar și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,…

- Comisarul european Adina Valean, responsabil pentru transporturi, efectueaza o vizita la Bucuresti in perioada 11-12 aprilie, unde va avea o intalnire cu ONG-uri, voluntari si reprezentanti ai CFR, in Gara de Nord, dar si intrevederi cu premierul Nicolae Ciuca si vicepremierul Sorin Grindeanu, informeaza,…

- „Cand am trecut pe la Vama Siret eram inca in stare de șoc”, a povestit, in Capitala, Rima Sakua pentru Gazeta Sporturilor. Ea spune ca iși cauta un job in oraș.La ieșirea din hostelul de la doi pași de centrul Capitalei, Rima Sakua, 27 ani, e inca obosita dupa ultimele doua saptamani. Chiar maine se…

- Site-ul fanatik.ro a aflat cine este fosta partenera de viata a lui Florin Citu. Laura si politicianul s-au cunoscut la Ramnicu Valcea, orasul lor natal, fosta sotie a lui Citu fiind fiica unei cunoscute arhitecte din oras, motiv pentru care a decis sa urmeze aceeasi meserie ca mama ei. Nascuta in 1977,…

- Duminica, in zona Cimitirului Militar Ghencea III din București, cerul a rasunat la trecerea celor patru aeronave F-16 Fighting Falcon (trei ale Forțelor Aeriene Romane și una a Forțelor Aeriene ale SUA) care au adus un ultim onor din aer locotenent-comandorului (pm) Nița Iosif-Costinel. “Pilotul de…

- Pavel Bartos a fost martor la o scena care l a impresionat, pe care a relatat o intr o postare pe pagina sa, pe Facebook, joi, pe 3 martie.Actorul a postat o fotografie cu un om fara adapost, aflat in Piata Universitatii din Bucuresti si a povestit ce s a intamplat cand un echipaj de politie a oprit…