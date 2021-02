Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid o viziteaza pe Atalanta pentru manșa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Duelul de la Bergamo va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit pe GSP.ro in format liveTEXT, FOTO&VIDEO și la TV pe DigiSport1, Look Sport și Telekom Sport. ...

- Valladolid - Real Madrid se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida din cadrul rundei a 24-a din La Liga. Madrilenii cauta a patra victorie consecutiva in campionat și spera sa mai reduca din distanța care ii separa de liderul Atletico Madrid. Real Madrid ocupa poziția a doua in Spania, cu 49 de puncte,…

- Atalanta s-a calificat in finala Cupei Italiei dupa 3-1 cu Napoli. In finala, echipa din Bergamo o va intalni Juventus. In tur, la Napoli, meciul s-a incheiat la egalitate, 0-0. Atalanta s-a calificat in finala Cupei Italiei și are șansa de a caștiga trofeul pentru a doua oara in istoria clubului, dupa…

- Juventus și Inter se vor intalni astazi, de la ora 21:45, in manșa tur a semifinalei din Coppa Italia. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la LookSport+. In manșa tur, Juventus a invins Inter pe Stadio Giuseppe Meazza, scor 2-1. Scorul a fost deschis de Lautaro Martinez,…

- Capitanul echipei Real Madrid , Sergio Ramos, a fost operat astazi la genunchiul stang, a anuntat clubul. In comunicatul „galacticilor“ nu s-a precizat cat va lipsi fundașul central. Sergio Ramos a jucat ultima oara in meciul pierdut pe 14 ianuarie in fata lui Athletic Bilbao, in semifinalele Supercupei…

- Alaves - Real Madrid se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida din cadrul rundei a 20-a din La Liga. Fara antrenorul Zinedine Zidane, depistat cu coronoavirus, „galacticii” vor sa spele eliminarea rușinoasa din Cupa Spaniei cu o victorie care ar mai reduce din diferența fața de liderul Atletico Madrid.…

- Francisco Alarcon (28 de ani), cunoscut drept Isco, a suferit o accidentare la antrenamentul de astazi al lui Real Madrid, astfel ca nu a prins lotul pentru meciul de maine cu Eibar. Nici Vinicius Jr. (20 de ani) nu va juca. Zinedine Zidane nu se va putea baza pe Isco și Vinicius Jr. la meciul de duminica…

- Isco (28 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, ar putea pleca de pe ”Santiago Bernabeu” in aceasta iarna, nemulțumit fiind de situația sa, transmite jurnal.md. Isco nu a prins foarte multe minute sub comanda lui Zinedine Zidane și este gata sa forțeze o plecare in perioada de transferuri din…