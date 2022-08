Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din acest week-end pot fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Sambata, 13 august: 17:30 Westerlo - Standard Liege (Draguș a fost titular) 4-219:30 AC Milan (Tatarușanu e rezerva) - Udinese21:45 Cittadella - Pisa (Moruțan, M. Marin, A. Rus)21:45…

- AC Milan si Udinese se intalnesc, sambata, 13 august, pe „San Siro”, de la ora 19:00, in meciul care deschide sezonul 2022-2023 din Serie A, in direct la Digi Sport 4, Prima Sport 4 si Orange Sport 3.

- AC Milan, campioana en titre a Italiei, nu a ajuns inca la "cel mai inalt nivel" al sau si trebuie sa continue sa progreseze, a declarat vineri antrenorul Stefano Pioli, cu o zi inaintea meciului cu Udinese de pe San Siro, primul din noua editie a Serie A, scrie AFP. Fii la curent cu cele…

- Luis Palomino (32 de ani), fundașul Atalantei, a fost depistat pozitiv la clostebol, la un control din februarie, „in afara competiției”. A fost suspendat preventiv și așteapta decizia finala. N-a inceput sezonul in Serie A, dar a aparut primul caz de dopaj! Un jucator de la Atalanta a fost depistat…

- AC Milan vrea sa il transfere in aceasta vara pe Hakim Ziyech (29 de ani), mijlocașul ofensiv de la Chelsea. Campioana din Serie A ar fi inceput tratativele atat cu londonezii, cat și cu jucatorul, care e dispus sa faca pasul in Italia, anunța The Guardian. Milan il vrea pe Ziyech de la Chelsea Zyiech…

- Rezerva a lui Maignan, Ciprian Tatarușanu (36 de ani )ar putea fi retrogradat pe locul 3 pe post in sezonul viitor și ia in calcul o desparțire de AC Milan. Monza s-ar interesa de serviciile sale. Se anunța o vara fierbinte pentru romanii din Italia. Dupa Razvan Marin, Vlad Chiricheș, Valentin Mihaila,…

- De 1 Iunie, Primaria Municipiului Pitești ofera copiilor, dar și parinților un spectacol gratuit la Teatrul Alexandru Davila. „Oferit de municipalitate, prin Centrul Cultural Pitești, in colaborare cu Trupa de Teatru „Ludicus”, ???????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????…

- Razvan Marin și Cagliari au retrogradat in Serie B, in ultima etapa a campionatului din Italia. Formația romanului a ramas sub linie dupa egalul cu Venezia, 0-0. Salernitana, echipa lui Radu Dragușin, s-a salvat in-extremis, chiar daca a fost spulberata de Udinese, 0-4. Inaintea ultimei etape, Cagliari…