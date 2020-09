Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de neurochirurgi a Spitalului Județean de Urgența Bistrița s-a marit cu inca doi specialiști. Veniți din Satu Mare și din Cluj, cei doi au ales sa profeseze in municipiul nostru. Spitalul Județean de Urgența Bistrița a fost dotat, in ultimii ani, cu aparatura moderna, de ultima generație. Acest…

- O noua plecare in aceste zile din randul echipei de volei masculin CSM Campia Turzii, cel care a parasit formația acum fiind cel mai experimentat jucator al ei, respectiv "capitanul" Marius Ciortea. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier a avut loc, marți dupa-amiaza, in centrul municipiului Cluj-Napoca, in zona Teatrului Național.Din primele informații, este vorba despre o coliziune fața-spate intre doua autoturisme.Traficul in zona a fost afectate.Vom reveni cu amanunte...FOTO: Facebook - Info Trafic jud. Cluj

- Primarul Emil Boc, viceprimarul Dan Tarcea și city-managerul Clujului, Gheorghe Șurubaru, au vizitat ieri parkingul de pe strada Primaverii numarul 20. Lucrarile, atât la parcare, cât și la parcul de joaca din vecinatate, au fost finalizate. …

- IT -ul clujean nu a fost lovit deloc de starea de urgența și de pandemia COVID 19, fiind conectat la marile economii ale lumii, Germania, Marea Britanie și SUA.Cercetatorii Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au analizat evoluția economica a municipiului Cluj-Napoca și a Zonei Metropolitane…

- Autoritațile au comunicat situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 23 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 176, din care 153 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca…

- 240 de noi locuri ar urma sa fie disponibile in cresele din Cluj-Napoca, incepand din toamna acestui an, respectiv luna februarie a anului viitor. Ca sa poata da in exploatare cele trei creșe, municipalitatea trebuie sa

- Iasul se afla printre cele mai rentabile orase din Europa pentru investitiile new-tech. Orasul nostru se situeaza pe locul 2 la categoria cost-effectiveness (n.r.-eficienta costurilor) in clasamentul „Tech Cities of the Future 2020/21", axat pe gasirea acelor orase europene cu cele mai promitatoare…