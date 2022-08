Atacurile ruseşti se intensifică în Doneţk, preşedintele Zelenski cere mai multe arme Atacurile fortelor ruse in Donetk (estul Ucrainei) au crescut in intensitate in ultimele ore duminica, in timp ce presedintele ucrainean, Volodomir Zelenski, a cerut Occidentului mai multe arme pentru ca fortele sale sa poata riposta invadatorilor, relateaza EFE. In mesajul sau video zilnic, Zelenski a multumit pentru ajutorul primit deja care, potrivit lui, a permis realizari importante in apararea Donetkului si in distrugerea logisticii militare ruse. „Fiecare atac asupra unui depozit de munitie inamic, asupra posturilor sale de comanda si asupra logisticii sale salveaza vieti, vieti ale soldatilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

