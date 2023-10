Atacurile rusești de marţi noapte și de miercuri au ucis cel puțin opt civili în Ucraina Cel putin opt morti in randul civililor in ultimele atacuri ale fortelor ruse asupra Ucrainei, informeaza Rador Radio Romania. Atacurile rusești de marti noapte și de miercuri au ucis cel puțin opt civili in Ucraina, in timp ce inalți oficiali militari ucraineni au declarat ca trupele lor au facut progrese in operațiunile de contraofensiva in teatrul de operatii din sud. Președintele Volodimir Zelenski, in discursul sau video de noapte, a declarat ca numarul morților a crescut de la patru la cinci in atacul cu rachete de dimineața asupra unei cladiri rezidențiale din orașul Zaporojie … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

