Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat joi seara, la Antena 3, dupa noile afirmații ale premierului Ludovic Orban la adresa judecatorilor constituțional și la adresa deciziilor emise de Curte, ca lucrurile au luat o asemenea amploare incat se impune sesizarea organismelor internaționale pentru…

- Nicușor Dan susține ca nu este nevoie sa stea in izolare, deși a avut contact cu jurnalistul Silviu Manastire, confirmat pozitiv cu coronavirus, același jurnalist la emisiunea caruia a fost și Ludovic Orban, care a decis sa se izoleze. “Nu intru in definitia contactului, dar in cursul zilei de azi o…

- Judecatorii CCR s-au pronunțat joi pe sesizarea Guvernului privind legea care respinge Ordonanta de urgenta care prevede cresterea etapizata a alocatiilor copiilor și au respins solicitarea Executivului. Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern prevedea o crestere de doar 20% de la 1 septembrie, iar…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a lansat un atac extrem de dur la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, anunțand ca, daca PNL va continua sa transfere oameni din PSD, va lansa atacuri publice la adresa sa, dar și a altor liberali. ”Il atenționez public pe Ludovic Orban și pe colegii mei sa inceteze…

- Un nou proiect media va fi lansat in curand pe piața presei din Romania, proiect dezvoltat de jurnalista Anca Andrei in colaborare cu Intact Media Group. Dupa ce a sprijinit in ultimele luni divizia online a postului Antena 3 (antena3.ro, respectiv jurnalul.ro), jurnalista Anca Andrei va lansa, dupa…

- Ministerul Sanatații a decis sa instaleze o conducere militara la Direcția de Sanatate Publica București, potrivit unor surse citate de Antena 3. Cel care va fi la comanda este generalul Ionel Oprea, cel care a coordonat și Spitalul Județean Suceava in perioada starii de urgența. Actualul director al…

- Protestele continua in Bulgaria și duminica. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzandu-l de corupție. Duminica, protestatrii și-au sporit presiunea, instaland tabere de corturi pe șosele, in centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocand astfel ruta principala spre Grecia,…

- ALDE cere Guvernului condus de Ludovic Orban sa dea persoanelor vulnerabile mastile de protectie promise, inainte de a lua in calcul introducerea obligativitatii purtarii mastilor de protectie in aer liber. Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu le-a reamintit guvernantilor ca “au trecut aproape…