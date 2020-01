Atacurile iraniene asupra bazelor americane din Irak: Moscova i-ar fi oferit Iranului tehnologie de înaltă precizie (presă) Moscova i-ar fi oferit Iranului acces la tehnologia sa de înalta precizie (localizare) pentru rachetele care au lovit bazele ce adaposteau trupe americane în Irak la 8 ianuarie, afirma surse rusesti citate de portalul israelian DEBKAfile, potrivit Agerpres.



Tehnologia de înalta precizie, care explica precizia surprinzatoare a loviturilor rachetelor iraniene asupra bazei aeriene americane Ain Al-Asad la 8 ianuarie, provenea din Rusia, noteaza unele media rusesti, citând surse militare locale. Acestea sustin ca este vorba de sistemul global de navigatie GLONASS, care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia de inalta precizie, care explica precizia surprinzatoare a loviturilor rachetelor iraniene asupra bazei aeriene americane Ain Al Asad pe 8 ianuarie, provenea din Rusia, noteaza unele media rusesti, citand surse militare locale. Conform acestora, este vorba de sistemul global de navigatie…

- Moscova i-ar fi oferit Iranului acces la tehnologia sa de inalta precizie (localizare) pentru rachetele care au lovit bazele ce adaposteau trupe americane in Irak la 8 ianuarie, afirma surse rusesti, citate de portalul israelian DEBKAfile.Tehnologia de inalta precizie, care explica precizia…

- Moscova i-ar fi oferit Iranului acces la tehnologia sa de inalta precizie (localizare) pentru rachetele care au lovit bazele ce adaposteau trupe americane in Irak la 8 ianuarie, afirma surse rusesti, citate de portalul israelian DEBKAfile. Tehnologia de inalta precizie, care explica precizia surprinzatoare…

- Liderul suprem al musulmanilor siiti din Irak, Ali al-Sistani, a condamnat vineri atacurile reciproce comise de SUA si Iran pe teritoriul irakian si in acest context a avertizat in legatura cu deteriorarea securitatii in tara sa si in restul regiunii, transmite Reuters. Marele ayatollah…

- Liderul suprem al musulmanilor siiti din Irak, Ali al-Sistani, a condamnat vineri atacurile reciproce comise de SUA si Iran pe teritoriul irakian si in acest context a avertizat in legatura cu deteriorarea securitatii in tara sa si in restul regiunii, transmite Reuters preluat de agerpres. Marele…

- Iranul a dat publicitatii primele imagini cu atacul asupra bazelor americane, date publicitatii de Iran. Gardienii Revolutiei a lansat, la primele ore ale zilei de miercuri, atacuri cu rachete asupra fortelor conduse de SUA in Irak, ca represalii pentru atacul SUA cu drona asupra unui comandant iranian…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters, scrie agerpres.ro. Pompeo l-a pus la curent…

- Cel puțin 13 rachete au lovit, in noaptea de marți spre miercuri, baza aeriana Ain Al-Asad și baza miliara din Erbil, din vestul Irakului. Atacul a fost inițiat de pe teritoriul Iranului, iar rachetele folosite sunt balistice. Teheranul a revendicat atacul și a transmis ca este riposta pentru uciderea…