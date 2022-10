Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a monitorizat indeaproape rapoartele privind atacurile din Ucraina din timpul nopții și le considera „ingrijoratoare”, a declarat un oficial de rang inalt al administrației pentru CNN.Oficialul a adaugat ca atacul Rusiei de luni reprezinta inca o reamintire despre cat de „brutal” poate fi…

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…

- Rusia acționeaza extrem de agresiv dupa explozia podului Kerci, care leaga țara de Peninsula Crimeea. Potrivit oficialilor ruși, sambata dimineața a avut loc un „atac terorist” comandat de Ucraina, care a provocat distrugerea unei mari parți a simbolului anexarii Crimeei la Rusia. Ca raspuns la aceasta…

- Amenințarile nucleare ale Rusiei trebuie luate in serios, a declarat fostul director al Agenției Centrale de Informații a SUA, David Petraeus. Statele Unite și aliații lor din NATO vor raspunde la un astfel de atac rusesc asupra Ucrainei, daca se va intampla, dar nu vor folosi arme nucleare ca raspuns.…

- Statele Unite au cerut Rusiei, pe canale private, sa inceteze retorica privind amenințarea nucleara in razboiul din Ucraina, Washingtonul avertizand ca utilizarea armei atomice de catre Rusia, ar avea consecințe „catastrofale”. „Am fost foarte clari cu rușii, atat in public, cat și in privat, pentru…

- Vladimir Putin și-a concediat cel mai inalt general responsabil de logistica pentru razboiul din Ucraina, deoarece iși asuma un rol din ce in ce mai practic in conducerea strategiei armatei, supunand el insuși comandanții din prima linie și ignorand sfaturile acestora de la sol. Ministrul adjunct al…

- Fostul președinte american Donald Trump a afirmat ca invazia Rusiei „nu s-ar fi intamplat niciodata” daca ar fi fost inca la Casa Alba și a sugerat ca Ucraina ar fi trebuit sa incheie un acord cu președintele rus Vladimir Putin pentru a preveni invazia din 24 februarie, informeaza Newsweek . „El (n.r.…

- Medvedev il jignește grav pe Joe Biden spunand recent despre acesta ca este „ un bunic ciudat cu demența”. „Un bunic ciudat cu dementa”, scrie vicepresedintele Consiliului National de Securitate Dmitri Medvedev, fost presedinte al Rusiei, intr-o postare pe Telegram, cand l-a descris pe presedintele…