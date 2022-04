Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ceh de interne, Vit Rakusan, a acuzat joi o grupare de hackeri rusi de atacuri informatice, comise miercuri, impotriva portalului administratiei publice din Cehia, precum si impotriva a 12 site-uri web apartinand unor spitale si entitati private, relateaza EFE. Fii la curent cu cele…

- Consilierul american pentru securitate naționala Jake Sullivan spune ca rapoartele privind torturarea și uciderea unor civili ucraineni sunnt „ingrozitoare... de-a dreptul șocante, dar nu surprinzatoare”, potrivit ABC News.

- Atacurile impotriva migranților ruși și ucraineni in Germania au crescut de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, spun oficialii, potrivit Sky News. Ministrul de interne Nancy Faeser a declarat ca, de la sfarșitul lunii februarie, au fost inregistrate de poliție 308 infracțiuni antirusești, inclusiv…

- Armata rusa isi intensifica atacurile impotriva obiectivelor civile din Ucraina, avertizeaza reprezentantii Departamentului Apararii din SUA. ''Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile'', a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon.

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni, cu privire la sanctiunile date in cazul preturilor la combustibil, ca daca exista un singur caz de abuz al institutiilor statului impotriva sectorului privat, in aceasta perioada, sefii acestor institutii vor trebui sa plece, punctand ca va cere demiterea…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Curtea Internaționala de Justiție de la Haga va organiza audieri publice incepand de saptamana viitoare in dosarul inaintat de autoritațile din Ucraina, care acuza Rusia de genocid, potrivit libertatea.ro cu referire la CNN.

- Hackerii Anonymus au anunțat ca vor incepe un razboi cibernetic impotriva Rusiei, dupa atacurile infioratoare din Ucraina. Membrii susțin ca batalia actuala se da intre democrație și fascism. Aceștia au marturisit ca oamenii nu sunt nevoiți sa le mulțumeasca pentru ajutorul acordat.