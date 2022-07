Atacurile forţelor ruse asupra oraşului ucrainean Lisiceansk continuă Fortele ruse isi continua atacurile asupra orasului ucrainean estic Lisiceansk, singurul oras din Lugansk ramas sub control ucrainean. Armata ucraineana a comunicat ca a respins incercarile de a desfasura misiuni de recunoastere, in apropierea unei fabrici de gelatina. De asemenea, au avut loc lupte pentru o rafinarie de petrol. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia de terorism, in urma unor atacuri cu rachete care au avut loc peste noapte in apropierea orasului Odesa. (Rador/ FOTO Agentia UNIAN) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

