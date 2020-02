Atacurile de la Hanau relansează dezbaterea despre armele de foc şi radicalizare Recentele atacuri din orasul Hanau au relansat dezbaterea din Germania despre necesitatea inaspririi legislatiei privind detinerea armelor de foc si despre monitorizarea persoanelor radicalizate, dupa ce s-a descoperit ca suspectul in unul dintre cele mai grave atacuri postbelice a publicat un manifest rasist, transmite vineri Reuters.



Potrivit unor surse apropiate anchetei, o scrisoare-confesiune si o inregistrare video au fost gasite dupa ce politia a anuntat in jurul orei locale 06:00 ca l-a descoperit pe Tobias R., presupusul autor al atacurilor, mort prin impuscare intr-un apartament,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre supraviețuitorii atacului din Hanau, soldat cu noua morți, inclusiv cea a unui roman, a relatat pentru presa germana momentele cumplite prin care a trecut, miercuri seara. Muhammed, locuitor al orasului Hanau, se afla in localul vizat de atacator si lua masa alaturi de un grup de prieteni,…

- Un cetatean roman a murit in atacurile de la Hanau, Germania, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Repatrierea va fi asigurata prin fondul pentru situatii de urgenta, din dispozitia ministrului Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, precizeaza ministerul roman intr-o informare transmisa joi seara.…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi sera, ca autoritațile germane au confirmat ca un cetațean roman a fost ucis in atacurile din orașul Hanau din Germania.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza, cu regret, ca autoritațile germane au confirmat, cu puțin timp in urma, ca un cetațean…

- Un barbat inarmat suspectat ca ar fi impuscat mortal 11 persoane in doua baruri de narghilea din localitatea Hanau din sud-vestul Germaniei si-a exprimat opiniile de extrema dreapta intr-o scrisoare-confesiune pe care acesta a lasat-o, informeaza joi cotidianul german Bild, potrivit Reuters, citat…

- Barbatul care a ucis si impuscat noua oameni la doua baruri cu specific oriental din orasul Hanau, in apropiere de Frankfurt, este Tobias R., in varsta de 43 de ani. El a lasat o scrisoare-confesiune si un video in care si-a expus convingerile extremiste de dreapta.

- Angela Merkel a denuntat joi ''otrava'' reprezentata de rasism in Germania, dupa ce miercuri seara in orasul Hanau, din centrul tarii, au avut loc atacuri soldate cu noua morti, multe dintre victime avand origini straine, transmit Reuters si AFP. ''La acest moment exista multe indicii ca autorul…

- UPDATE ora 9:20 - Bilanțul morților a crescut la 11, intre care și suspectul, plus o alta persoana, ale caror cadavre au fost gasite in aceasta dimineața, in locuința presupusului atacator. UPDATE ora 8:40 - In locuința atacatorului a mai fost gasita o persoana decedata. Autoritațile presupun ca tot…

- Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.Unitati speciale ale politiei ii urmaresc pe autorii atacurilor care au fugit la bordul unui vehicul inchis la culoare,…