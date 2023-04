Atacurile cu rachete lansate din Liban sunt atribuite de Israel organizației Hamas Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca inamicii Israelului vor plati pentru agresiune, dupa ce un atac important cu rachete a fost lansat din sudul Libanului, anunța Rador. Armata israeliana a comunicat ca mai mult de 30 de rachete au fost lansate, in cel mai intens bombardament din Liban, din ultimii 20 de ani. Majoritatea acestora au fost doborate, dar sase au ajuns pe teritoriul israelian, provocand pagube. Israelul a invinuit grupul militant palestinian Hamas. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

