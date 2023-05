Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat marti un atac "barbar" al Rusiei asupra unui muzeu din orasul Kupiansk, in nord-estul Ucrainei, o noua "crima de razboi" care, potrivit acestuia, s-a soldat cu cel putin un mort si 10 raniti, relateaza AFP.Zekenski spune ca lovitura a avut loc…

- Liderii din Ucraina au discutat despre modalitați de a preveni scurgerile de informații militare vineri (7 aprilie), dupa ce pe rețelele de socializare au aparut documente secrete care detaliaza eforturile SUA și NATO de a ajuta țara sa planifice o contraofensiva impotriva invaziei Rusiei. Președintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers joi (23 martie) in regiunea sudica Herson, unde a vizitat infrastructura locala și a promis ca va „restaura totul” in urma invaziei Rusiei. Contraofensiva ucraineana de anul trecut a impins trupele rusești din capitala regionala Herson, dupa luni de ocupație.…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca in acest an cooperarea Ucrainei cuu institutiile europene va fi si mai semnificativa, pentru a se "pregati in mod activ totul pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana".

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis luni seara ca situatia trupelor sale in jurul orasului Bahmut, in estul tarii, devine foarte dificila, relateaza AFP si Reuters.

- Peskov a declarat intr-un interviu pentru cotidianul Izvestia ca "atitudinea Occidentului in mod colectiv", condus de Statele Unite, trebuie sa se schimbe fata de Moscova, informeaza Reuters."Securitatea unei tari nu poate fi asigurata in detrimentul securitatii alteia", a spus Peskov. El a adaugat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca mai multi lideri ai Uniunii Europene, cu care s-a intalnit personal la Bruxelles, sunt gata sa furnizeze Kievului avioane, dar luarea unei astfel de decizii nu este garantata si presupune o serie de provocari, relateaza Reuters, citat de…

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marti ca nu a terminat modificarile in randul oficialilor superiori si ca cei care nu se conformeaza standardelor stricte vor fi demisi, anunța Rador.