Atacurile cu indicii false implantate ating un nou nivel Cercetatorii Kaspersky și-au prezentat viziunea asupra amenințarilor avansate și persistente (APT) din anul 2020, subliniind cum se va schimba peisajul atacurilor direcționate in lunile urmatoare. Tendința generala arata ca amenințarile vor crește in complexitate și vor fi mai bine țintite, diversificandu-se sub influența factorilor externi, cum ar fi dezvoltarea și propagarea invațarii automatizate, tehnologiile pentru dezvoltarea fenomenului „deepfake” sau tensiunile in jurul rutelor comerciale dintre Asia și Europa. Prognozele au fost elaborate pe baza schimbarilor la care echipa globala de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

