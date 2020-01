Stiri pe aceeasi tema

- Topul riscurilor de care companiile globale se tem in 2020 este condus, in premiera, de incidentele cibernetice, acestea fiind urmate de pericolul de intrerupere a activitatii si de schimbarile legislative si de reglementare, arata rezultatele studiului Allianz Risk Barometer, dat publicitatii marti.…

- Incidentele cibernetice au ajuns in premiera pe primul loc in topul riscurilor de care companiile la nivel global se tem, circa 39% din participanții la studiul anual Allianz Risk Barometer 2020 catalogand riscul apariției unui atac cibernetic drept principala amenințare asupra businessului. Pe locul…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…

- Rainer Maria Rilke ramane unul dintre cei mai sensibili poeți care au scris in limba germana, unul dintre cei mai importanți ai secolului al XX-lea… Nascut in Praga (4 decembrie 1875), cetațean austriac pana la 42 de ani, petrecandu-și o mare parte din viața in Germania, Franța și Elveția, cu multe…

- Un numar de 12 persoane urmarite international au fost aduse in tara in urma misiunilor desfasurate de politistii romani in ultima saptamana. Totodata, alte noua persoane urmarite au fost predate statelor care au emis mandate de arestare pe numele lor potrivit news.roPotrivit Politiei Romane,…

- O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele…

- Romania va juca in semifinale cu reprezentativa Islandei. Meciul se va disputa in deplasare, pe 26 martie. In cazul unei victorii, Romania va juca finala pentru calificarea la EURO 2020 cu caștigatoarea meciului dintre Bulgaria și Ungaria. Duelul va avea loc pe 31 martie, iar tricolorii…

- In urma meciurilor de luni, se cunosc 19 echipe din cele 20 calificate direct din preliminarii la turneul final al Campionatului European de fotbal 2020. Aceste echipe sunt: Germania, Olanda, Anglia, Cehia, Ucraina, Portugalia, Elveția, Danemarca, Croația, Spania, Suedia, Polonia, Austria, Franța, Turcia,…