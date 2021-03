O agentie rusa de informatii si spioni chinezi s-au aflat in spatele atacurilor cibernetice de anul trecut asupra Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA), potrivit unor surse apropiate de ancheta, citate de cotidianul olandez De Volkskrant, preluat de Reuters. EMA, care are sediul la Amsterdam, a transmis in decembrie ca a fost tinta unui atac cibernetic prin care au fost furate si distribuite pe internet documente legate de vaccinuri si medicamente impotriva COVID-19. Ministerul rus de Externe nu a raspuns inca la o solicitare de a comenta informatiile, insa Moscova a negat in mod repetat orice…