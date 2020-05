Atacurile cibernetice de tip forta bruta s-au triplat in tarile aflate in carantina Numarul total de atacuri informatice de tip "forta bruta" ("brute force") din tarile aflate in carantina a ajuns la aproape 100 de milioane, in luna martie, triplu in comparatie cu datele din februarie, arata o analiza publicata, marti, de catre expertii de la Kaspersky.



Atacurile de forta bruta reprezinta o incercare de a afla numele de utilizator si parola pentru RDP (unul dintre cele mai populare instrumente de acces de la distanta pentru statiile de lucru sau servere), testand aleatoriu diferite optiuni, pana cand este descoperita combinatia corecta.



"Odata ce a reusit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

