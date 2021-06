Presedintele american Joe Biden a lansat o evaluare a pericolului implicat de atacurile ransomware si va discuta problema adapostirii unor astfel de hackeri cu presedintele Vladimir Putin, in aceasta luna, a anuntat miercuri Casa Alba. ”Presedintele Biden considera cu certitudine ca presedintele Putin si guvernul rus au un rol de jucat in oprirea si prevenirea acestor atacuri”, a afirmat miercuri secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki. Atacul impotriva JBC este al treilea atac cibernetic major al unor hackeri din Rusia de la investirea lui Biden in functia de presedinte, in ianuarie, dupa…