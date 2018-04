Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile in scolile americane, in "crestere constanta", au facut mai multe victime in ultimii 18 ani decat in intregul secol al XX-lea, potrivit unui studiu publicat in Journal of Childhood and Family Studies, scrie agerpres.ro.

- Mii de persoane au participat duminica la Bagdad si in alte orase din Irak la proteste fata de atacurile efectuate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, dand foc la steaguri americane si scandand impotriva actiunii militare a statelor occidentale, informeaza site-ul postului France 24.

- O companie din Utah iși promoveaza noile sale adaposturi antiglonț pentru salile de clasa. Directorul executiv al "Shelter-in-Place" a declarat ca vanzarile au inceput sa creasca dupa masacrul din Parkland, scrie Motherboard. Potrivit videoclipului promoțional, este un spațiu ideal pentru atacuri armate,…

- Administratia Trump este dispusa sa ajute statele americane care vor sa îi pregateasca în folosirea armelor pe profesorii sau angajatii din scoli, pentru a preveni atacuri ca cel de luna trecuta din Florida, soldat cu 17 morti, au anuntat duminica

- Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO, in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca inarmarea profesorilor ar putea preveni atacurile armate din scoli, precum cel din Florida de saptamana trecuta in urma caruia au murit 17 persoane, potrivit BBC. Un membru al staff-ului cu o arma ar putea incheia o astfel de actiune „foarte rapid”,…

- 'Este cel de-al 291-lea atac intr-o scoala de la inceputul anului 2013', a reactionat Shannon Watts, fondatoarea 'Moms Demand Action For Gun Sense In America', o organizatie care lupta impotriva proliferarii armelor de foc. Scolile americane devin din ce in ce mai putin sanctuare crutate de…

- Cu deosebirile culturale nu e de joaca. A scris-o Regis Debray, intelectual francez de stanga, care a facut o remarca plina de intelesuri: „cand iti freci dosul palmelor timp indelungat, mai devreme sau mai tarziu apare o iritatie, apoi o eczema”. Iata intelesurile.