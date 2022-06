Atacurile armate continuă în SUA. Trei morți și 11 răniți uciși de gloanțe în stradă Trei persoane au fost ucise si 11 au fost ranite sambata seara, intr-un nou atac violent cu arme. Mai mulți tragatori au deschis focul asupra mulțimii de oameni, pe o strada aglomerata din Philadelphia. „Paisprezece persoane, din cate stim noi, au fost lovite de gloante si spitalizate. Trei dintre aceste persoane, doi barbati si o […] The post Atacurile armate continua in SUA. Trei morți și 11 raniți uciși de gloanțe in strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

