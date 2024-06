Atacurile comise duminica de barbati necunoscuti asupra a doua biserici ortodoxe, a unei sinagogi si a unui post al politiei rutiere in orasele Derbent si Mahacikala din Daghestan. Peste 15 politisti si mai multi civili, printre care un preot ortodox, au fost ucisi. Ce au aflat autoritațile Barbatii inarmati au deschis focul asupra a doua […] The post Atacuri teroriste in Rusia asupra unor biserici: cel puțin 15 morți, printre care polițiști și un preot! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .