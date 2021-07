Stiri pe aceeasi tema

- Conor McGregor a cedat in fața lui Dustin Poirier, in cel de-al treilea lor meci direct. Dupa primele 2 lupte directe, scorul era 1-1. Conor McGregor s-a impus in primul meci, intr-o lupta de 3 runde din cadrul galei UFC 178, ce a avut loc in 2014, in timp ce Poirier a caștigat in luna ianuarie a acestui…

- Atunci cand i-a murit tatal, o tanara a continuat sa-i trimita SMS-uri, in dorința sa de a-și simți parintele cat mai aproape. Dupa patru ani, aceasta a primit un raspuns cu totul și cu totul neașteptat.

- Peste 800 de persoane au fost arestate in urma a 700 de percheziții desfașurate in ancheta privind activitatea gruparilor criminale care comunicau printr-o aplicație criptata fara sa știe ca e controlata de FBI. Au fost salvate peste 100 de vieți și au fost confiscate opt tone de cocaina.

- Provocarea vine din Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, care a lansat azi Saptamana Antifumat, ca un preambul la Ziua Internationala fara Tutun. In ultima zi a lunii mai va fi marcata Ziua Internationala fara Tutun, iar personalul din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu s-a gandit…

- La data de 9 mai 2020, autoritatile locale din Constanta au anuntat ca un emotionant mesaj, scris pe un petic de sac de ciment, a fost descoperit in timpul amplelor lucrari de reabilitare si consolidare a Cazinoului. Contactat telefonic, arhitectul Radu Cornescu, specialistul desemnat de Primaria Constanta…

- InfoCons atenționeaza consumatorii sa acorde atenție produselor cumparate in special online in perioada sarbatorilor, cu mențiunea ca acestea trebuie sa fie insoțite de anumite informații necesare. Majoritatea consumatorilor s-au adaptat in ultimul an achizițiilor online, fie ca achiziționeaza produse…

- Daca știi pe cineva cine iși sarbatorește onomastica și vrei sa trimiți mesaje de Sf. Gheorghe, te ajutam cu cateva idei din care te poți inspira. In fiecare an, pe 23 aprilie, romanii il sarbatoresc pe Sf. Gheorghe, protectorul a peste 900.000 de persoane care poarta acest nume. Mesaje de Sf. Gheorghe…

- Jigniri la scena deschisa pentru celebrul chef de la emisiunea „Chefi la cuțite”. Acesta a primit niște mesaje oribile despre copiii sai. Ce au scris unii internauți despre fetițele celebrei vedete? Fiicele lui chef Florin Dumitrescu, jignite pe rețelele de socializare Unii internauți au intrecut limita…