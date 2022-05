Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au fost distruse in aceste atacuri, afirma Comandamentul Sud al armatei ucrainene. Acesta mai sustine ca 42 de soldati rusi au fost ucisi in raidurile cu rachete asupra Insulei Serpilor, relateaza duminica agentia DPA.Nici atacul si nici victimele…

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei pe 24 februarie, relateaza duminica agentia DPA, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata rusa a atacat o fabrica de rachete situata la periferia Kievului, ca riposta la atacul care a vizat nava militara Moskva, scufundata joi seara in Marea Neagra, anunta surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Monde.

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- Duminica dimineața, dupa o noua noapte de bombardamente severe, principala agenție a statului rus nu raporteaza niciun oraș major cucerit in Ucraina. In schimb, ea citeaza un mesaj al Ambasadei Chinei la Moscova in care se amintesc țarile bombardate de SUA. Conform depeșei TASS de duminica, ora 4:52…