O parte a presei, dar și a opiniei publice a lansat, in ultimele zile, atacuri și jigniri la adresa premierului Viorica Dancila, dupa ce Guvernul a publicat imagini fara sunet de la intrevederea oficiala avuta de aceasta cu presedintele Estoniei, Kersti Kaljulaid, in cadrul vizitei oficiale la Tallinn. Mai mult, autorii atacurilor au invocat drept precedent The post Atacuri nefondate la adresa Vioricai Dancila. Imagini care spun totul / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .