Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a ”epuiza” Ucraina, a declarat luni, 2 ianuarie, presedintele Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters și Agerpres . ”Avem informatii ca Rusia are in plan un atac prelungit cu drone (iraniene)…

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a ''epuiza'' Ucraina, a spus luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters.Ucraina, a continuat el, trebuie ''sa actioneze si sa faca tot posibilul pentru ca teroristii…

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a „epuiza” Ucraina, a spus luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters.

- Este a 297-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia inca dispune de suficiente rachete pentru a da alte atacuri masive asupra Ucrainei.

- NBC News relateaza ca inalți oficiali americani au declarat ca Rusia ofera Iranului sprijin militar și tehnic la un nivel fara precedent in schimbul sistemelor de arme iraniene, inclusiv drone.

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Rusia a incetat sa mai foloseasca drone kamikaze de fabricație iraniana in Ucraina, deoarece acestea nu funcționeaza pe vreme rece, a declarat un oficial ucrainean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca țara sa suferea joi seara, intreruperi de urgența ale energiei electrice, dupa un nou val de atacuri cu rachete rusești, chiar in timp ce temperaturile scad pana la ingheț și mai jos, potrivit CNN . In mesajul sau video zilnic, liderul ucrainean…