SUA au amenintat gruparea Statul Islamic cu represalii in Afganistan dupa atentatul de joi din apropierea aeroportului din Kabul, in timp ce Pentagonul a declarat ca se asteapta la noi atacuri, relateaza AFP.



"Daca putem descoperi cine are legaturi cu atacul, ne vom lansa in urmarirea lor", a declarat generalul Kenneth McKenzie in cadrul unei conferinte de presa.



"Am transmis cu claritate de la inceput ca ne rezervam dreptul de a actiona impotriva SI in Afganistan", in pofida retragerii militarilor, a subliniat el. "Si facem mari eforturi in prezent pentru a stabili cine…